韩国政府：“为幸存者、遗属、目击者提供心理治疗援助”. November. 01, 2022 07:53. by 李知云记者 easy@donga.com. 韩国政府10月31日表示，将为29日梨泰院万圣节惨案中的幸存者及遗属、目击者等遭受的心理创伤提供治疗援助。为此，政府在保健福利部内成立了“梨泰院事故处理本部”，并从当天开始正式启动。 设在首尔市龙山区绿沙坪站和中区首尔广场的联合焚香所（灵堂）将设置供吊唁者等进行心理咨询的专门空间，还将在那里安排安心巴士。事故目击者和市民等需要心理帮助的人都可以拨打危机咨询电话（1577-0199）进行咨询。 福祉部计划先联系事故幸存者和遗属等担心出现更大创伤的人，进行心理支援。福祉部相关人士表示：“将最大限度地确保梨泰院惨案遗属等的联系方式，由心理支援专门人员进行面对面或电话咨询，”“之后将引导他们接受长期管理服务。”为此，福祉部还将在国家创伤中心内设立“梨泰院惨案心理支援团”。 政府决定向此次事故的伤者提供治疗费。包括不适用健康保险的项目在内，将全部治疗费优先缴纳到健康保险财政。33名重伤患者将安排一对一的公务员，实时掌握必要事项并进行支援。轻伤者也决定由派遣到各医院的公务员进行支援。 政府决定为遇难者最多提供1500万韩元的葬礼费援助。此外，如有必要，将延长火葬设施的运营时间或运营预备火葬炉。政府决定利用首都地区54处国家灾难应对葬礼场，不使此次惨案遇难者的安置空间不足。

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