万圣节活动预想到了青少年云集……但教育部门没有“学生安全公告”. October. 31, 2022 07:54. by 赵有拉记者 jyr0101@donga.com. 经确认，在新冠大流行之后时隔3年解除户外戴口罩义务的万圣节期间，教育当局没有另行通知安全。有人指出，在学校安全教育中，也没有关于群众密集地区的内容，因此需要完善。 ○ 已然预计会举行大规模庆典，但没有发布安全公告 《东亚日报》30日的采访结果显示，教育部在万圣节活动较多的周末来临之际，没有向一线学校另行通知学生安全。教育部相关人士表示：“万圣节活动不是单一的大活动，而是零星进行的，因此没有专门下达学生安全公告。”据悉，各市道教育厅也没有下达“注意密集地区”等指示。 下达学生安全公告，是为了在预计发生寒流或酷暑等自然灾害或中秋和春节等长假即将到来的情况下，唤起学生和家长的注意，并告知危急时的应对方案。关于此次万圣节，是在解除新冠防疫下的保持社交距离之后，预计会以年轻人为中心聚集大规模人群。正因如此，有人指出，在初高中生对万圣节活动很感兴趣的情况下，教育当局有必要提醒学生注意安全。 实际上，学生们上周末去了包括梨泰院在内的万圣节人潮聚集的首尔各地。住在仁川的女生A某（17岁）说：“29日白天和朋友们去首尔玩了，”“看了‘图片墙’故事，发现其他朋友们也在首尔玩。”家住首尔的女生申某（16岁）说：“听说同班男友们一起去梨泰院游玩了。” 庆一大学消防防灾学系教授孔河成（音）解释说：“如果向学生们发布了安全公告，在面对灾难时制定对策或熟悉心肺复苏术方法等会有帮助。” ○ 学校安全教育没有应对密集人流的措施 还有分析人士认为，“梨泰院踩踏惨案”死伤者没有接受过人流密集地区的安全教育，因此没有提前感知到危险。目前，幼儿园、小学、初中、高中学校安全教育是根据教育部发布的《学校安全教育7大领域标准案》进行的。7大领域有△生活安全△交通安全△预防暴力及人身保护教育△药物及网络中毒预防教育△灾难安全△职业安全△应急处理。 灾难安全部门分为“火灾”“社会灾难”“自然灾害”。其中，社会灾难只包括爆炸或崩溃、各种恐怖事故、传染病情况。对于在大规模人流密集地区可能发生的危险情况，没有单独进行教育。柳原大学警察消防行政学系教授廉建雄（音）解释说：“如果狭窄的地区聚集了很多人，就应该知道发生事故的可能性很高，然后躲避，”“因为没有进行相关教育，受害者可能不知道情况。” 专家们建议，应该比现行加强实际可能发生的各种灾难应对教育。美国、英国等国家将安全指定为正规课程，以实习为主进行教育。相反，韩国小学、初中、高中学生则通过教学及创意性体验活动等时间听安全教育。只有小学一、二年级的学生通过独立课程学习“安全生活”。 教育部30日下午在首尔永登浦区教育设施安全院举行了由张尚允（音）次官主持的学生安全检查市道副教育监视频会议，并表示为了后续措施将运营“梨泰院事故处理本部”。事故处理本部计划支援学生死亡者和遗属，还将对受伤者进行心理治疗等。

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