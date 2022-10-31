《华盛顿邮报》：“现场只有几名交警”“无法应对狭小的空间”. October. 31, 2022 07:54. by 洪政秀记者、东京=常驻记者 李尚勋 hong@donga.com,sanghun@donga.com. 主要外媒一致报道了29日在首尔市梨泰院发生的踩踏事件。特别是，在现场采访中发现，由于是在放宽针对新冠疫情的防疫标准后的第一个万圣节，尽管预计到了“会有大规模人潮涌来，但看不到多少前来维持秩序的警察”，以此为基础，报道指出事故预防对策不足。 约翰-杰伊刑事司法学院教授布莱恩·希金斯对美国《纽约时报》表示：“主办方不明确的活动确实很难控制，”“但如果人员太多，就要妥善安排出口标志牌或交通工具等的引导。（这次事件时）似乎什么都没有做到位。”在首尔生活了6年的西班牙人马尔科·莫雷利对《华盛顿邮报》表示：“在地铁6号线梨泰院站和绿沙坪站附近，只见过几名交警，”“在万圣节到来之际，很多游客还穿着警察服装打扮，因此更加混乱。”《纽约时报》指出：“韩国是数十年来有着掌控政治示威等大规模集会经验的国家，”“最近的政治（集会）中，警察看起来比示威队多，但与此次惨案形成了鲜明的对比。” 在现场目击事故的市民们也给出了“警察不足”的共同证词。好不容易逃离现场的金瑞静（音，17岁）在接受《纽约时报》的电话采访时表示：“在斜坡上，前后的人们高喊着‘推！’的时候，我也被推倒在地了，”“虽然尖叫了，但是被音乐淹没，根本听不见。晚些时候吹着哨子赶来的几名警察试图控制人们，但都无济于事。” 也有人指出，由于梨泰院道路狭窄的特性，事前应该进行更彻底的准备。曾是2020东京奥运会警备总负责人的前日本警视厅警备局长米村敏郎30日在接受《朝日新闻》采访时表示：“国际活动的安全防护、元首级人员的警卫等也很难，但没有什么比大规模人流的安全防护更困难的了，”“应该事先确认狭窄的场所，彻底准备是否有人员移动的因素”。他说：“在很多人聚集的地方，如果人流突然发生变化，就很难下手，”“日本东京涩谷在2018年万圣节时发生了年轻人掀翻卡车的事故，警方正在加强警戒。” 美联社说，此次梨泰院惨案是继2014年304人死亡的“‘世越’号惨案”后，时隔8年再次发生的重大人员伤亡事件，并指出：“大众将继续要求对‘世越’号事件后政府实施的公共安全改善对策进行调查。”《华尔街日报》报道说：“在韩国，万圣节（与外国不同）不是孩子们送糖果的休息日，而是变质为20多岁派对爱好者们身穿特别服装的俱乐部活动。”

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