梅西表现非常活跃，成为UEFA冠军联赛最年长的多进球-助攻者. October. 27, 2022 07:48. by 兪載泳 elegant@donga.com. 里奥内尔•梅西（35岁•巴黎圣日耳曼）在自己的最后一届世界杯—2022卡塔尔世界杯即将到来之际，展现出了不亚于自己全盛时期的竞技水平。 26日，在法国巴黎举行的2022~2023赛季欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛小组赛H组第5轮比赛与海法马卡比（以色列）的主场比赛中，梅西以2粒进球和2次助攻帮助球队以7比2大胜对手。本场比赛之后以3胜2平（积11分）的成绩稳居小组第一的巴黎圣日耳曼队（法国）与最终剩余比赛结果无关，已确定进入16强。 梅西在本赛季的欧冠联赛中攻入4球，助攻3次，在法甲联赛中攻入6球，助攻9次，成为本赛季欧洲五大联赛中首位达成正式比赛10球-10助攻的球员。当天攻入1球、助攻1次的队友内马尔（30岁）比梅西晚了22分钟，也实现了10粒进球和10次助攻。内马尔在法甲联赛中攻入9球，助攻7次，在欧冠联赛中攻入2球，助攻3次。当天，梅西也成为了冠军联赛单场比赛中同时取得多进球和多助攻的最高龄球员（35岁•123天）。 梅西在欧冠联赛小组赛阶段攻入历史最多进球80球，拉开了与排名第二的73球克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（37岁•曼联）的差距。而在欧冠联赛中，梅西的总进球数排名第2位（129球），与排名第1位的C罗（140球）相差11球。 去年8月转会到巴黎圣日耳曼队的梅西上赛季在26场联赛中仅攻入6球，在7场欧冠联赛中攻入5球。这是他15个赛季以来第一次联赛进球没有达到两位数。在以上赛季表现为标准进行评价的今年金球奖上，梅西17年来首次未能进入30人候选大名单。但是，本赛季梅西不仅在联赛中，在今年的8场国家队A级比赛中攻入10球，表现出了完美的复活面貌。当天比赛结束后，梅西在自己的社交网络服务（SNS）上写道“进球绝对不会让人厌倦”，表现出了自信。

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