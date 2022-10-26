“印度的儿子站在了英帝国之上”……独立75周年的印度欢欣鼓舞. October. 26, 2022 07:42. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 印度裔前财政部长苏纳克（42岁）被确定为英国下任首相后，印度人一致欢呼道：“从英国殖民地独立75年后，英国出现了印度裔总理。”苏纳克是英国历史上首位非白人、亚裔和印度教徒的首相。 印度总理莫迪24日通过推特向苏纳克表示祝贺，称这是连接英国和印度的“活桥梁”。据美国《华盛顿邮报》报道，印度执政党印度人民党党首普里蒂·甘地表示：“支持公开承认自己文化和根基的自豪印度教徒的崛起。” 印度媒体也主要报道了苏纳克出任英国首相的消息。印度最大的日报《太阳日报》报道：“苏纳克首相对过去受到的英国侮辱报了一箭之仇。”印度电视频道“NDTV”在苏纳克确定出任首相后立即播放了“印度的儿子登上了帝国”的字幕。 路透社报道说，印度教最大的节日“排灯节”当天，得知苏纳克出任首相的消息后，众多英国国内的印度裔市民兴奋不已。路透社评价说：“这是英国经济混乱和政治漩涡中突出的文化里程碑。”

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