小工商业者支援金虽然用了60万亿韩元，但贷款却增加了309万亿韩元. October. 25, 2022 07:45. by 申東秦 shine@donga.com. 据调查，新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情发生后，向小工商业者和个体户支付的支援、补偿金达60万亿韩元，但个体户贷款余额比新冠疫情前增加了300万亿韩元以上。 24日，据中小风险企业部统计，从2020年9月的新希望资金到今年第二季度（4~6月）的损失补偿金，小工商业者得到的新冠疫情相关支援金和补偿金共达60.3万亿韩元。其中包括灾难支援金16万亿韩元、防疫支援金14.2万亿韩元、损失补偿金22.6万亿韩元、损失补偿金7.5万亿韩元等。除了中小企业部之外，雇佣劳动部还向个体户和特殊雇佣职从业人员等支付了1.2万亿韩元规模的紧急雇佣稳定支援金。 尽管政府进行了大规模支援，但小商工人和个体户的负债在2年半内增加了约45%。据韩国银行透露，以6月末为准，个体户贷款余额为994万亿韩元，比2019年末（685万亿韩元）增加了309万亿韩元。据推测，在第三季度（7~9月）中超过1000万亿韩元。 再加上标准利率也接连上涨，个体户负担进一步加重。据韩国银行透露，以6月末306.8万名个体户车主为标准计算，如果贷款利率上升0.5个百分点，人均利息负担将增加117万韩元。每上升1.0%时需多交234万韩元利息，上升1.5%时需多交351万韩元利息。

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