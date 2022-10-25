孙武给普京的忠告. October. 25, 2022 07:44. . 普京似乎下定决心要打持久战。这场战争从一开始就没有三件事。一没有胜算，二没有有效的战略，三没有出路。因此，普京只能拖延时间等待奇迹发生。 就算战争进入长期战体制，也不意味着战争会长期 持续下去。这场战争的命运取决于三根柱子。俄罗斯的军需产业、军队和民心。如果这三个柱子中有一个折断或发生连锁反应，经济就会受阻，普京的权力也会变得危险。 虽然征召30万人，但俄罗斯的军需体制能否稳定地给这支军队提供吃、穿、武器弹药补给吗？训练不好、军官领导能力差、战斗意志不强的补充兵虽然可以立即投入防御线，但发生大规模战败或俘虏的可能性也会增大。战争初期虽然激发了俄罗斯国民的爱国心，但如果战争、经济、家庭状态日益下降，最终反对声只会越来越大。 走向持久战不是解决方法，而是继续在自己的脚下堆积火药。在《孙子兵法》第二卷作战篇中，这样描述长期战争的危险。 “如果战争长期持续，军队就会变得迟钝，士气也会受挫。攻城耗损我军战斗力。长期运用军队，国家财政就会不足。如果军队变弱、士气低落、军队耗尽，财政就会崩溃。在内部或邻国，诸侯们会趁机起来，在这种情况下，即使是智者也无法承受后方的情况。” 现在普京和俄罗斯的情况像是在说谎。如果普京现在倾听孙武的忠告，是否会出现中断战争的奇迹？普京难道不知道这种危险就发动了战争吗？独裁者总是自取灭亡。但是在此过程中，国家、国民和邻居都会受到损失。因此，这场战争的结局更取决于俄罗斯国民。

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