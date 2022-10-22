在一个地方守护744年……青瓦台的“元老们”. October. 22, 2022 07:40. by 李素妍记者 always99@donga.com. 在青瓦台数十次更换主人期间，也有一些树木毫不动摇地守住了自己的位置。位于青瓦台守宫旧址的、拥有744年历史的朱木是青瓦台年龄最大的古树。难道是因为坚持了很长时间吗？虽然个子矮小，身体大部分都老死了，心里空荡荡的，但现在当夏天到来时，它仍然拥有盛开绿叶的坚韧的生命力。难道只有朱木吗？青瓦台目前共有43棵树龄超过100年的古树。 今年5月10日青瓦台开放后，历届总统居住的官邸和迎接贵宾的常春斋等建筑物受到了极大的关注，但位于青瓦台的5.5万多棵树却只成为了默默与游客擦肩而过的登山路上的配角。作者是庆北大学山林学名誉教授，2019年他受总统警卫处的委托，对青瓦台境内的208种树木进行了调查，并记录在研究书《青瓦台的树木和花草》（2019年）中。书中选取了沿着青瓦台通道可以轻易看到的树木等85种，并进行了详细的解说。作者说：“我想给更多的人讲述有关青瓦台树木的故事。” 作者在历代总统在青瓦台内种植的纪念植树中指出政治意义的部分也很有趣。2003年时任总统卢武铉在青瓦台附近的登山路上种植的鹅耳枥树，它开的花既不美丽，而且也不挂果，属于丑陋的树种。如果说有什么特点的话，那就是这种树在其他山上随处可见。作者解释说：“鹅耳枥树中包含了强调亲民和脱离权威的卢前总统的哲学。” 书的第一章是《青瓦台树木地图》。车梁木树，棠梨树，五加皮树，忍冬树，野茉莉……参观青瓦台时，用平生第一次听到的树木的名字，展开密密麻麻的地图散步怎么样？也许青瓦台的真正主人就是即使世界发生变化，也长时间坚守自己位置的这些树。

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