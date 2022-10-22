李在明：“大庄洞疑案，实施特检吧” VS 执政党：“这是为了拖延调查时间”. October. 22, 2022 07:41. by 金志炫, 姜炅石 jhk85@donga.com,coolup@donga.com. 共同民主党代表（党首）李在明21日向尹锡悦总统和国民力量党要求就“火天大有”“大庄洞”两大疑案实行特检。随着自己的“亲信”、民主研究院副院长金容（音）收受非法大选资金的疑惑扩散，李在明打出特检牌展开了应对，其对象不仅包括大庄洞事件，也包括牵涉到尹锡悦在内的釜山储蓄银行事件。李在明还表示，即使执政党拒绝特检，也“一定要通过共同民主党拥有的力量进行特检”。但国民力量党表示，“这只是在故意拖延时间”，立即表明了拒绝之意。预计继今年早些时候的大选之后，“大庄洞政局”将再次持续。 李在明当天上午主动召开紧急记者会表示：“不要说是非法大选资金，我连一块糖果都没有收到。”他强硬地表示：“好像挖来挖去也没有挖出什么来，就连造假也搞出来了，”“事件的真相被歪曲，对在野党露骨的政治镇压和报复调查的挥刀之声倒是十分热闹。”他还说，“政权更迭、检察官更迭后，相关人士也改口了。让人怀疑，不是查找到了真相而定罪，而是为了定罪而炮制、捏造真相”，将责任推卸给了“尹派检察机关”。他说：“不能一直在印第安祈雨祭式的调查上浪费国家力量，”“就让我们通过特检，把大庄洞事件从头到脚，一枝一叶查个通透吧！” 作为接受特检的对象，李在明提到了△大庄洞开发及火天大有事件△釜山储蓄银行调查相关疑惑△尹锡悦的父亲住宅买卖经过△造假调查及教唆伪证疑惑等。当被问及如果执政党不接受特检提议时有什么计划时，李在明回答说：“我在大选辩论会上也提议过进行特检，”“这次不会让步。如果执政党拒绝，即使通过共同民主党拥有的力量，也必须进行特检。” 国民力量党立即拒绝了特检提议。该党院内代表朱豪英当天上午召开记者会表示：“调查不顺利时，就以各种理由回避（特检），现在政权交替后开始正常进行调查了，又主张进行特检。”他还说：“再次咬住尹总统不放，除了曾表示自己最大政绩的大庄洞事件的核心之外，通过掺水、水鬼作战来混淆论点，”“国民们应该很清楚（李代表）为什么现在才再次要求特检。” 总统室表示，“特检是朝野协商后讨论的事项”，对此保持距离。总统室高层相关人士表示：“这不是由总统室，而是应由执政党发表正式立场来应对的问题，”“总统室没有什么可回答的。”

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