新冠肺炎再流行的征兆……时隔9周后再次转换为扩散趋势. October. 22, 2022 07:41. by 李智云记者、刘根亨记者 easy@donga.com,noel@donga.com. 一度处于停滞状态的新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情在国内再次流行。有人担心，最早或将于下月开始新的再流行。 中央灾难安全对策本部21日表示，本月第三周（16日至20日）韩国新冠病毒感染再生产指数为1.09。“感染再生产指数”是用数字显示一名感染者向多少人传播病毒的。如果该数字大于1，则认为流行正在扩散。感染再生产指数超过1是自“第六次流行”顶峰的8月第三周以后时隔9周再次出现。本月初曾下降到1万名左右的每日确诊患者数也在21日达到了2.4571万名。 专家们分析说，目前传播力比国内优势种奥密克戎系统BA.5更强的下位变异正在展开“竞争”。其中占据优势种位置的变异或将引领第7次流行。最有可能的变异候选是美国和欧洲正式流行的BQ.1和BQ.1.1变异毒株。在美国，两种变异毒株的比率已经达到了11%。BQ.1和BQ.1.1在国内分别发现了6例和11例。 到目前为止，在国内发现15例的XBB变异毒株也是隐患。世界卫生组织（WHO）20日（当地时间）警告说：“奥密克戎变异毒株超过300种，其中XBB变异的免疫回避力相当高。” 高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱（音）表示：“由于解除了对海外入境者的检查义务，预计实际变异感染者人数会比预想的要多。”

한국어