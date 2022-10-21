美国智库：“美军军事力量大幅削弱……不足以支撑两个地方同时发生战争”. October. 21, 2022 07:41. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 有评价称，由于俄罗斯入侵乌克兰和中国威胁对台武力统一，美国与中国和俄罗斯之间的军事紧张正在加剧，美国的军事力量大幅减弱。有人指出，如果美国的军事力量减弱，在韩半岛的延伸威慑方面出现漏洞，朝鲜可能会采取军事行动。 美国智库“传统基金会”18日发表的《2023年美军军事力量指数》研究报告中，对美国陆海空军、海军陆战队、太空军、核武器等进行了综合评估，结果显示军队态势处于“薄弱（weak）”状态。 报告指出，由于推迟采购F-35和飞行员们的飞行训练不足，美国空军战斗机和轰炸机的战斗力下降到了上个世纪80年代的四成，并把对美国空军的评价从去年的“弱”分类为“非常弱”。报告指出：“这是空军历史上最低水平的准备态势。” 报告还指出，2005年至2020年，中国的军舰从216艘增加到360艘，而美国海军战舰从291艘增加到296艘，仅增加了5艘，将应对态势水平从原来的“不足（marginal）”降至“薄弱”。美国陆军和太空军分别被评为“不足”和“薄弱”。 报告把美国的核武器分类为“强大”等级，但警告称，“随着老化，运输系统和弹头可信度处于危险之中”。 报告综合评价说：“美军的力量远远不够于在两个地方同时处理大规模战争，而且还不具备可靠的装备。”对此，《华尔街日报》指出：“这是美国无法阻止战争、无法在战争中获胜的警告。” 报告在“全球危险水平”评价中，将朝鲜的威胁行动定位在“敌对”“攻击性”之后的“试验”阶段，认为其威胁力量在“构筑中”。报告还担忧称：“朝鲜超越核抑制力，正在开发有可能实行的（核）战争战略，”“朝鲜认为，如果美国的延伸威慑减弱，就会判断军事行动的条件变得更为有利。”

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