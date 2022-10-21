对李在明竞选资金的调查，必须只能以“事实”和“公正”为尺度. October. 21, 2022 07:40. . 共同民主党代表（党首）李在明的亲信、民主研究院副院长金容（音）19日被警方逮捕，即将申请拘捕令。他涉嫌在去年4月~8月间从大庄洞团伙处收受了数亿韩元的非法资金。检察厅正在调查这笔钱被用作李在明大选竞选资金的可能性。 检方掌握到，金容去年2月对前城南城市开发公社社长职务代理柳东奎（音）提出了“需要20亿韩元大选准备资金”的要求。柳某向大庄洞开发商南旭律师申请了资金，南旭筹集了8亿韩元左右现金。但检察机关认为，在8亿韩元中，实际交给金容的金额为6亿韩元左右。 对于金容，李在明表示：“他是志同道合的朋友，就像是我的分身。”在柳某被媒体称为大庄洞事业的“关键人物”并传出是自己亲信的传闻后，李在明又表示：“如果是亲信，应该像郑镇尚（现任代表室政务调整室长）和金容那样吧？”金容曾担任京畿道发言人，并在今年的大选中担任选举对策委员会总管副本部长。可谓名副其实的亲信。 如果这样的人确实从大庄洞团伙那里收受了巨额资金，那么大庄洞的调查将进入全新的局面。如果相关资金流入大选竞选资金，李在明也将无法摆脱政治、法律责任。李在明使用了“镇压在野党”“铲除政敌”等激烈的措辞，反驳道：“总是说什么大选资金，非法资金连1韩元都没有用过。”可以说，双方都赌上了命运。 如果此次调查扩大为总统选举资金调查，将是自2002年大国家党“成车运事件”后，时隔20年再次展开调查。据悉，检察机关最近从柳某那里掌握了相关陈述。巧合的是，柳某在昨天午夜因拘留期限到期而被释放。调查不能有任何政治背景。只有以相关人员的一贯陈述和能够证明这些的证据为基础，才能分辨出真相。 检察机关前天试图扣押搜查位于共同民主党办公楼的民主研究院，但因共同民主党议员的阻止而未能成功。有人指出，虽然是合法执行法院令状，但在国政监查期间对在野党党部进行扣押搜查是不合理的。因为给民间企业带来了天文数字的收益，所以声称有“黑钱”往来的疑惑是国民关注的焦点。但是，为了不产生政治误会，检察机关的调查应该公正、严格地进行。

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