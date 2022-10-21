“100韩元硬币卖到8000韩元”……韩国银行职员偷拿24万枚. October. 21, 2022 07:41. by 李基鎭 doyoce@donga.com. “100韩元硬币能卖8000韩元？” 韩国银行职员因涉嫌与货币收集商串通偷拿24万枚100韩元硬币而被警方逮捕。 大田警察厅20日表示：“以违反禁止请托法等嫌疑，逮捕了韩国银行大田世宗忠南本部60多岁职员A某，正在进行调查。”警方还以受贿等嫌疑对从A某处收受并流通硬币的40多岁货币收集商B某进行了立案。 据警方透露，A某涉嫌在今年4月底受B某的委托，擅自运出2018年~2019年发行的24万枚100韩元硬币。据悉，这一时期制作的硬币流通量不多，在市场上以高出面值数十倍的价格进行交易。 A某从保管在韩国银行的100韩元硬币中运出了该年度发行的硬币，B某以比面值高出80倍的每枚8000韩元的价格出售了其中约5万枚。也就是说，500万韩元的硬币以4亿韩元的价格售出。据悉，他把部分收益给了A某。警察扣押了还没来得及出售的其他硬币。 此前，韩国银行今年6月确认A某的不当行径后，向警方举报了A某。警方相关人士表示：“将在进一步调查共犯与否后决定是否申请拘捕令。”

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