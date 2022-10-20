俄罗斯核轰炸机侵犯阿拉斯加防空区域……美国出动战斗机应对. October. 20, 2022 07:53. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 可以搭载核导弹的俄罗斯战略轰炸机侵犯了美国阿拉斯加附近的防空识别区，美国出动战斗机进行了阻止。有分析认为，在北约进行核威慑演习的情况下，俄罗斯针对美国进行武力示威。因此有人担心，围绕乌克兰战争的美俄军事紧张局面可能会加剧。 俄罗斯国防部表示，两架“图-95”战略轰炸机当地时间17日在太平洋和白令海鄂霍茨克海中立海域上空执行了预定的12小时飞行任务，并遵守了国际飞行规定。俄国防部解释称：“太平洋飞行团所属的米格-31战斗机一起飞行，”“‘图-95’机组人员进行了飞行中加油的训练。”“图-95“是俄罗斯主力远程轰炸机，可以发射搭载核弹头的巡航导弹。 美国北美防空司令部18日表示，两架俄罗斯轰炸机前一天入侵了阿拉斯加附近的防空识别区。北美防空司令部在声明中解释说：“我方探测并追踪两架‘图-95’战斗机后，紧急出动F-16战斗机，阻止接近。”防空识别区是为了早期识别接近领空的飞机而设定的警戒线。 俄罗斯战略轰炸机进入防空识别区是在俄罗斯核威胁加剧之际，北约从前一天开始展开年度核威慑演习“坚定正午”的情况下发生的。 美国国防部发言人赖德18日在新闻发布会上就俄罗斯核威胁表示：“我们没有看到俄罗斯决定使用核武器的任何征兆，”“美国（对俄罗斯的核剧本）已经做好了充分的准备。”他还强调：“核武力冲突是鲁莽和不负责任的，”“美国将继续密切关注。” 此前，俄罗斯13日进行了包括“亚尔斯”洲际弹道导弹在内的演习。北约秘书长斯托尔滕贝格当时指出：“俄罗斯的此次演习是试验核武器的例行演习。” 俄罗斯总统普京9月21日发布了第二次世界大战后首次动员30万预备军令，几天后在签署乌克兰4个占领区合并条约时表示，“将动用一切手段保卫领土”，暗示了使用核武器的可能性。

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