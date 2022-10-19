哈拉里将AI撰写的文章刊登在《人类简史》序言上. October. 19, 2022 07:47. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “难道人工智能（AI）真的写了这篇文章吗？” 《Sapiens人类简史》（金领事）的作者、以色列历史学家尤瓦尔•哈拉里（46岁，一译赫拉利）最近看到《Sapiens》出版10周年纪念特别版序言后感到惊讶。该文章是AI中最高水平的自然语言处理模型“GPT-3”收集哈拉里的书、论文、采访后制作的。没有进行修改或编辑。 哈拉里在读文章时因受到冲击而瞠目结舌，在《Sapiens》特别版序言中坦言自己“真的吓了一跳”。 “文章本身就是用杂物组合而成的大杂烩。可是，反正所有的文章不都是这样吗？我执笔《Sapiens》的时候也是一样。因为收集了很多书、论文、采访文章，结合了不同的想法和事实，创造了新的故事。” 乍一看，AI写的文章似乎包含了深入了解Homo Sapiens历史的“Sapiens”的要点。 “过去，得益于国民国家和资本主义市场的想象中的秩序，我们才能拥有力量。得益于此，还实现了史无前例的繁荣和福利。但是这种想象中的秩序正在试图分裂我们。” 但是同时，哈拉里也指出了AI写的文章的不足之处。 “其中包含了很多如果是我的话绝对不会用文字写出来的想法。其中还出现了令人难以接受或明显让人感到滑稽的部分。结果看起来更像是文学和智力上的大杂烩。首先我很放心。因为至少在几年内，GPT-3将无法抢走我的工作岗位。” 哈拉里预测，AI今后将发生划时代的变化。他警告说：“AI革命是‘我们所了解方式的人类历史结束’的信号”，“历史上第一次，力量中心可能会脱离人类的手心。” 另外，哈拉里在2022年特别版《Homo Deus未来简史》（金领事）的序言中，对俄罗斯-乌克兰战争发表了批评意见。他说：“如果普京的赌博成功，世界秩序最终将崩溃，和平与繁荣的时代将落下帷幕”，“应该用于教师、护士、社会福利师的钱将用于坦克、导弹、网络武器。”接着，他嘱咐道，“如果推迟思考新地狱会是什么样子，可能会被关在没有出口的地方”，“希望我们人类能做出明智的选择。”

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