单纯的火灾导致“国民聊天工具瘫痪”……没有应对灾难“基本准备”的KAKAO. October. 17, 2022 07:29. . 由于上周末在京畿城南市SK C&C板桥数据中心发生的火灾，首次发生了服务器设置在这里的KAKAO服务长时间瘫痪的事态。KAKAO聊天移动功能在昨天凌晨部分恢复，但其余服务却出现了20多个小时的故障。实际使用人数为4750万名，再加上起到其他服务关口作用的KAKAO聊天瘫痪，全国各地接连出现了损失。 KAKAO等主要信息技术企业为了应对灾难灾害情况，必须将数据中心二元化。只有这样，即使一方服务器发生故障，也可以在预备服务器上不断提供服务。此次KAKAO瘫痪事件也是只要预备服务器正常启动就可以避免的。KAKAO方面解释说：“为了应对外部状况带来的障碍，我们拥有二元化系统。”但最单纯的KAKAO聊天的部分功能正常化也花费了10个小时。既没有发生地震或恐怖袭击，更何况不是服务器租赁空间，而是因为电气室发生的火灾就不能启动，这样的系统有什么意义呢？ KAKAO在风险企业时期的2012年4月也曾因数据中心电力供应中断而中断4个小时服务。当时有人批评公司没有分散运用服务器。KAKAO在此后的10年里，子公司数膨胀到130多个，成为了用KAKAO沟通、打车、结算的国民聊天工具。但是，作为总市值排名前10位的大企业，在扩大规模的过程中，疏忽了对最基本的数据中心的投资，导致全国陷入瘫痪。 发生服务障碍后的应对方式也与国民聊天工具的地位不符。根据政府制定的方针，主要信息技术企业要告知发生障碍时可以接受咨询的联系方式等。但是，KAKAO在推特上介绍咨询窗口的时间是在发生故障事故5小时25分钟之后。 服务器设在发生火灾的数据中心的NAVER的情况虽然没有KAKAO严重，但部分服务出现了连接障碍现象。迎来数据经济时代，收集所有数据的数据中心的稳定运营变得更加重要。海外信息技术企业考虑到灾难灾害导致整个数据中心瘫痪的情况，进行应对训练。为了防止因通信灾难导致日常生活瘫痪，要检查备份体系，并重新整顿应对紧急事态的手册。

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