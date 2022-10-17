韩国花样滑冰选手金彩妍摘得青少年大奖赛银牌，顺利进军大奖赛总决赛. October. 17, 2022 07:33. by 金東昱 creating@donga.com. 花样滑冰女子单人滑选手金彩妍（16岁•修理高中•照片）在2022~2023国际滑联（ISU）青少年大奖赛第7站比赛中获得银牌，成功进军大奖赛总决赛。韩国在冰上舞蹈比赛中也历史上首次进入了大奖赛总决赛，获得了史上最多的4张大奖赛总决赛参赛权。 16日，在意大利埃尼亚举行的第7站女子单人自由滑比赛中，金彩妍获得了133.65分。 加上短节目得分70.29分，以总分203.94分紧随日本的吉田花（208.31分）之后位居第二。 在第5站比赛上获得铜牌的金彩妍确保了青少年大奖赛的24分。这一分数可以排在全体女子单人滑选手的第5位，将参加12月在意大利都灵举行的青少年大奖赛总决赛。在青少年大奖赛上，选手们最多可以出战2站比赛。在参赛大会中，第一名可以拿到15分，第二名获得13分，第三名是11分等，根据排名赋予积分。如果总分进入前6名，就可以获得大奖赛总决赛的参赛权。 韩国选手将在女子单人滑比赛中，包括金彩妍在内的3人将参加大奖赛总决赛。获得第2站银牌和第6站比赛铜牌的权敏率（13岁•木洞中学）以第6名的成绩确定进入总决赛。申智雅（14岁•永同中学）也获得了第3站金牌和第6站比赛银牌，以第二名的成绩获得了参赛权。韩国队在冰上舞蹈比赛中，林海娜（18岁）和曲安艺（21岁）组合继第一站比赛夺得冠军后，15日再次获得银牌，顺利进入总决赛，从而确保了韩国花样滑冰历史上最多的4张大奖赛总决赛入场券。 在本赛季的花样滑冰青少年大奖赛上，传统强国俄罗斯因进攻乌克兰而受到处罚，无法派遣选手参赛。日本除了3张女子单人滑入场券之外，还确保了3张男子单人滑等6张大奖赛总决赛参赛权。

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