韩国军方考虑公开“怪物弹道导弹”“玄武-5”以“警告”朝鲜. October. 17, 2022 07:34. by 尹相虎 军事记者、崔智善记者 ysh1005@donga.com、aurokin@donga.com. 据悉，在朝鲜公然违反《9·19南北军事协议》进行无差别挑衅的情况下，韩国军方正在讨论正式公开世界重量最大级弹头“玄武-5”高威力弹道导弹试射视频的方案。 军方表示，如果朝鲜以战术核武器攻击威胁等继续过度的武力示威，将确实公开仅发射一枚就能毁灭朝鲜指挥部的“怪物导弹”的真实面目。军方之前在国军日（1日）纪念仪式上公开了8秒左右的模糊飞行视频，此外还没有具体确认过“玄武-5”的实体。 综合16日《东亚日报》的采访，韩国军方正在研究方案，如果朝鲜持续进行全方位、超出危险水平的挑衅，将正式公开“玄武-5”试射画面。 根据韩国军方正在考虑的这一方案，在朝鲜指挥部正在考虑按下针对韩国、装有战术核武器的导弹发射按钮的瞬间，韩方将进行报复，用威力与之比肩的“掩体炸弹”将挑衅原点变成一片焦土。“玄武-5”型导弹最多可搭载8吨弹头，可以破坏比地下100米更深的坑道的指挥和战略目标，穿透力非常强。“玄武-5”导弹比朝鲜的弹道导弹更准确，因此有评价认为，有可能对挑衅原点进行“秒杀”。 朝鲜14日主张，向东部和西部海域缓冲区发射560多发炮弹，是对韩国炮击的回应措施。朝鲜人民军总参谋部15日在发言人发表中表示，“13日和14日，也在我军第5军团前方地区铁原郡一带捕捉到了敌军的炮击情况，因而进行了应对示威射击，”“今后将采取彻底而压倒性的军事应对措施”，预告了后续挑衅。

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