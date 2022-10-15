检察机关在首尔、仁川、釜山、光州设立“毒品犯罪特别调查组”. October. 15, 2022 07:23. by 申熙哲记者 hcshin@donga.com. 宣布“与毒品的战争”的检察机关决定在首尔中央、仁川、釜山、光州地方检察厅等4个检察厅设立“毒品犯罪特别调查组”。 检察总长李沅䄷14日接受记者采访时表示：“在家中通过社交媒体以一盘披萨的价格直接购买毒品是现实。将重新找回毒品清净国家的地位。”不仅是检察机关，还将投入关税厅、食品医药品安全处、广播通信委员会等专门人力，对走私及国内流通过程进行全面管制。 特别调查组包括4个检察厅，共投入70、80名人员。内部包括毒品调查专门检察官和调查官，外部还有关税厅的毒品走私切断专门人力、广播通信委员会负责切断毒品销售网站的人力、食品医药品安全处的医疗用毒品负责人力等。 大检察厅解释说，由于毒品在国内以更高的价格销售的“韩国泡菜效应”，毒品从海外流入韩国正在剧增。1克冰毒在韩国国内以80万~100万韩元的价格成交，但在美国的价格仅为44美元（约6.3万韩元）。大检察厅相关人士表示：“由于这种价格差，东南亚针对国内市场的毒品生产基地正在增加，”“将与海外调查机关迅速展开联合调查。”

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