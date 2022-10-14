韩国落选联合国人权理事国，应查明责任所在. October. 14, 2022 07:34. . 韩国在联合国人权理事会理事国选举中落选，未能连任。在争夺分配给亚太小组的4个理事国席位而举行的选举中，韩国获得123票，仅列第五位。韩国在联合国人权委理事国选举中落选，是自2006年首次当选理事国以来的第一次。韩国还落后于很难视为人权发达国家的孟加拉国、越南等国，真是令人震惊。 联合国人权委员会是联合国三大核心机构之一的核心委员会。继中国压迫少数民族、伊朗等中东女性人权问题之后，俄罗斯入侵乌克兰后爆出践踏人权事态，其重要性也越来越大。随着失去人权委理事国的位置，韩国丧失了在国际人权问题上发声的重要机会。也就是说，朝鲜人权决议等有关韩半岛讨论和表决，韩国也处于无法参与的境地。 不可否认，韩国过去消极对待朝鲜人权问题，削弱了候选国的地位。韩国从2019年开始连续4次没有参加朝鲜人权决议草案共同提案国。在国内也实行了禁止对朝传单法，还强行推进媒体仲裁法案，受到了国际人权团体的批评。 有人指出，在激烈的国际机构选举战中，没有“选择和集中”战略，安逸应对也是失败的原因。外交部决定韩国成为候选国后参与的今年国际机构选举就达14个。为了只获得2票而惨败的国际劳工组织总干事选举等，不仅浪费了预算，还提前消耗了投入到其他核心选举战的余力。在这种情况下，驻联合国代表部竟然没有预料到联合国人权委员会选举的落选，真怀疑他们是否正确解读了选举局势。 此次选举结果必然会对以自由和人权为先导的政府推进“价值外交”产生影响。在新冷战格局下，反对国际局势的分裂、以发达国家为中心的人权政策的第三世界国家的反对和牵制也很有可能加剧。现在不是新旧权力展开“归咎”攻防战的时候。韩国政府应该彻底查明在联合国分摊额贡献度上排名世界第九位的韩国为何能拿到这种成绩单的经过和过程，并分清责任所在。为了今后在国际社会中发挥全球中枢国家的作用，这也是必需的复盘。

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