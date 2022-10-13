时隔10年进入利率3%时代，利息负担增加12万亿韩元. October. 13, 2022 07:58. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韩国银行为了应对高物价，断然实行了历史第二次“大步伐（标准利率上调0.5个百分点”。至此，基准利率自2012年10月以后时隔10年再次上升到3%。由于此次“大步伐”，韩国家庭和企业的年利息负担将增加12万亿韩元以上。 韩国银行金融货币委员会12日召开货币政策方向会议，将年利率从2.50%上调至3.00%，上调了0.50个百分点。韩国银行今年7月决定采取历史上首次“大步伐”，8月再次把利率上调0.25个百分点，一度看似要调整速度，但最终再次迈出了“大步伐”。 韩国银行从去年8月开始上调事实上接近“零利率”的基准利率（0.50%），在1年零2个月内提高了2.50个百分点。这是继今年4、5、7、8月之后，韩国银行历史上首次在5次会议上连续上调利率。 韩国银行继7月之后再次迈出“大步伐”，是因为物价上涨压力仍然很高。金融货币委员会通过货币政策方向决定表示：“在高物价上涨趋势持续的情况下，由于汇率上升，物价的进一步上涨压力和外汇部门的风险正在增加，因此有必要提高政策应对强度。”消费者物价上涨率自7月份（6.3%）以后连续两个月呈现小幅下降趋势，但仍然维持在5%左右。此外，超过1400韩元的韩元对美元的汇率也助长了高物价。 由于美国联邦储备委员会的高强度紧缩，韩美基准利率差距正在拉大，这也是决定追加采取“大步伐”的背景。目前，美国基准利率上端为3.25%，利率差距缩小到0.25个百分点，但预计美联储将于下月初再次采取“巨大步伐（上调0.75个百分点）”，今后利率差距将随之扩大到1%以上。如果韩美利率差距拉大，韩元就会贬值，物价上涨压力也会更大。 像这样，虽然韩国银行的利率上调不可避免，但人们担心会大幅增加贷款者和企业的利息负担。这很有可能使消费和投资萎缩，从而打击经济复苏势头。韩国银行总裁李昌镛在当天的记者见面会上表示：“通过此次‘大步伐’，家庭和企业的年利息负担将增加12.2万亿韩元，经济增长率将进一步降低0.1个百分点。”在当天的外汇市场上，韩元对美元的汇率受韩国银行“大步伐”的影响，以1424.9：1收盘，比前一天增加10.3韩元。

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