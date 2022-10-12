一男子在首尔蚕院洞公园试图用手枪作出极端选择. October. 12, 2022 07:43. by 金允基记者 yunik@donga.com. 一名50多岁的男子11日在首尔瑞草区某公园附近被发现中弹。警方认为该男子试图用手枪做出极端选择，正在调查确切的经过。 首尔市瑞草区警察署表示，当天上午5点36分左右，在瑞草区蚕院洞某公园附近的道路上，50多岁的男性A某被发现头部中弹，被送往医院。据悉，A某因子弹穿透头部，处于危急状态。 据警方透露，在A某身边同时发现了装有多发子弹的38口径手枪。据推测，A某试图用这支枪做出极端的选择。 据悉，A某不是军人或警察，该手枪曾经为A某死亡的父亲所持有。据悉，A某的家人在接受警方调查时陈述：“这是曾是军人的A某父亲持有的手枪。”该手枪是数十年前使用的旧款型号，还刻有正式序列号。 根据现行法律，未经许可而持有枪支是非法的。国防部相关人士断言：“没有因为是退役军人就可以携带枪支的情况。”警方相关人士表示：“因为不是登记在警察署的枪支，所以不管（A某）通过什么途径持有，都不是合法的，”“为了查明持有枪支的经过，正在以序列号为基础，向陆军本部等管理枪支的所有机关进行确认。”

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