出口一落千丈……今年累计贸易逆差达327亿美元. October. 12, 2022 07:43. by 崔惠? herstory@donga.com. 进入本月以来，截止到10日，贸易收支出现了38.25亿美元的逆差，今年累计贸易逆差更是超过了300亿美元。随着半导体和对华出口减少，本月出口比一年前锐减了20%以上。 据关税厅11日透露，本月1日至10日的出口额（通关标准暂定值）为117.97亿美元（约16.95万亿韩元），比一年前减少了20.2%。虽然开工天数为5天，比去年同期（5.5天）少0.5天，但日均出口额减少了12.2%。如果本月出口额减少，自2020年10月以后，时隔2年将转换为出口减少。按品种来看，主力出口商品半导体出口比1年前减少了20.6%。从出口国家来看，对最大贸易国对中国的出口减少了23.4%。 据统计，进入今年以来，截止到本月10日，累计贸易逆差达327.14亿美元。以年度为基准，赤字规模比1996年（206.24亿美元）多出120.9亿美元。按照目前的趋势，自2008年全球金融危机（132.67亿美元）后，时隔14年再次出现贸易逆差的可能性很大。 韩国开发研究院（KDI）在当天发表的《10月经济动向》中表示：“由于对外条件的恶化，出口以半导体为中心持续低迷，经济恢复势头受到制约。”

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