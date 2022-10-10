毒品渗透到游乐场，要与毒品进行“战争”直至被彻底根除. October. 10, 2022 07:58. . 截至今年8月，警方共查获毒品犯罪嫌疑人8497人，已超过2018年全年毒品犯罪人数（8107人）。毒品犯罪者的检举率只有5%至10%，据推算，实际上至少有8万人与毒品有关。有证言称，在儿童游乐场从外国人手中接过毒品的大学生被抓获，现在在俱乐部或娱乐场所等可以轻松买到毒品。毒品渗透到了生活空间附近。因此，不分公司职员、军人、家庭主妇等职业、性别、年龄，都在接触毒品。 尤其令人担忧的是初犯比率正在持续增加。2018年，初犯在全体毒品犯罪者中所占的比重为72.3%，但今年上升到了81.2%。也就是说，新进入毒品市场的人正在迅速增加。今年被检举的毒品犯罪者中10多岁、20多岁的人占三分之一，最近10年间10多岁毒品犯罪者增加了11倍，年轻人沉迷于毒品，这一点也令人担忧。毒品没有“一次”。由于毒品中毒性很强，他们一生中很有可能无法摆脱毒品的沼泽。 随着毒品交易的舞台逐渐转移到网络空间，调查变得更加困难。卖家和买家通过暗网或Telegram等进行接触，货款用虚拟货币支付等，为躲避调查机关的追踪而采取的手法陆续登场。黑网甚至出现了中介毒品销售的网站。毒品传递经常使用在特定场所藏匿毒品就会找到的“投掷手法”或国际邮件，因此很难揭发。为了应对不断进化的毒品犯罪，急需扩大调查能力和改善调查方法。 检警也认识到事件的严重性。检察总长李元锡7日表示：“已经超过了临界点”，并表示将与相关机关展开联合调查。警方将8~10月定为毒品犯罪集中管制期间，逮捕了吸食冰毒的名作曲家等。但是，仅凭一次性的管制，根本不可能彻底根除毒品犯罪。即使抱着打“战争”的觉悟坚持不懈地进行管制，也无法保证取得成果，这就是毒品犯罪。如果不能阻止毒品的扩散，原本只认为是其他国家的事情的“毒品日常化”在韩国也迟早会发生。

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