李大浩结束职业选手生涯离开球场. October. 08, 2022 07:34. by 姜泓求 windup@donga.com. 乐天队的李大浩（40岁）将离开球场。这篇文章真的即将成为现实。8日，在故乡釜山社稷球场与LG队的比赛结束后，他将为自己的职业选手生涯画上句号。这是自2001年9月19日在马山球场与三星队的比赛中首次参加一线队比赛后，已过去22年时间。 在2021赛季即将到来之际，签订了2年合同，提前确定退役时间的李大浩度过了比任何人都火热的最后一个赛季。截止到只剩下最后一场比赛的7日，他的击球率达到了0.332，此外还贡献了23个本垒打、100打点。满40岁以上的击球手取得100个打点的只有2016年三星队的李承烨（当时40岁•118分）和今年的李大浩（截至7日共100分）。此外，全明星赛本垒打比赛的冠军和满垒本垒打也创下了个人赛季最多的3个。直到最后被称为“朝鲜的4号击球手”也毫不逊色。 李大浩从釜山游泳小学三年级开始打棒球。当时，以“块头大”为由将李大浩推荐给棒球部主教练的朋友就是SSG队的秋信守。此后，李大浩成长为庆南高中的王牌选手，并于2001年被乐天队在第1轮第二顺位（全体第4顺位）选中。虽然当时他以投手身份入队，但肩膀受伤，在2线队主教练禹龙得的劝说下转为击球手。 虽然他在2006年获得击打领域4冠王（击球率、本垒打、打点、长打力），但最终以12票之差输给了当年席卷投手三冠王（多胜、脱三振、平均责任失分第一位）的韩华队新人柳贤振，遗憾与最有价值球员（MVP）的荣誉擦肩而过。4年后的2010年，在韩美日职业棒球联赛历史上首次连续9场比赛创下本垒打纪录的李大浩成为击打领域7冠王，最终亲吻了MVP奖杯。 在日本职业棒球（NPB）方面，李大浩不仅两次入选太平洋联盟最佳9人阵容，2015年还成为首位获得日本大赛（总决赛）MVP的韩国人。为了实现进军美国职棒大联盟的梦想，他甘愿签下Split Contract（非保障型合约），穿上了西雅图队的队服。作为韩国击球手，他成为第一个韩美日三个职业棒球赛场都效力过的球员。结束5年海外生活的李大浩在2017年以当时最高金额4年150亿韩元再次与乐天队签约，回到了国内。他在国际大赛上的表现也总是名副其实。2015年世界棒球垒球联合会（WBSC）超级12强赛与日本队的半决赛第9局下半局，他的适时安打成为脍炙人口的经典场面。 只是他最终没能踏上韩国大赛（总决赛）的舞台。夺冠后在社稷球场与球迷们一起喝酒的梦想遗憾未能实现。8日的退役仪式结束后，李大浩的球衣号码（10号）将成为乐天队的荣誉背号。这是继已故的崔东原（11号）之后，球队史上的第二个荣誉背号。

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