朝鲜居然也搞战斗机示威……要坚决应对，也要警惕偶发冲突. October. 08, 2022 07:34. . 随着朝鲜的挑衅越来越大胆，军事紧张进一步升级。朝鲜前天上午混合发射了射程各异的两种短程弹道导弹，下午还动员12架轰炸机和战斗机进行编队飞行和射击训练，进行了空中威胁示威。对此，韩军紧急出动30多架战斗机进行应对，在东部海域举行了美军核动力航空母舰参加的韩美日、韩美联合军演。 朝鲜的空中武力示威非常罕见。在航空油不敷使用的情况下，还动员数十年前的老旧机种进行轰炸演习，这是此前从未见过的新挑衅形态。面对韩美、韩美日的回应联合演习和战略资产的展开，朝鲜打算动员一切可能的威胁手段，继续对外威胁性武力炫耀，要一条道走到底。照此下去，发射威胁美国本土的远程导弹和强行举行第七次核试验也只是时间问题。 此次紧张局面比韩半岛陷入战争危机的5年前更加危险。遏制朝鲜冲动的国际制裁和施压装置处于停止功能状态，拥有最多核武器的俄罗斯也威胁说，将立即使用核武器。朝鲜有信心借助世界性的新冷战对决，会得到中国和俄罗斯的庇护。与此相对应的韩美日三角体制的巩固化使韩半岛成为“朝中俄-韩美日”对抗的最前线。 最令人担忧的是，朝鲜有可能执意越界进行局部挑衅。朝鲜有可能在非军事区内引发枪击事件，或越过陆上军事分界线、海上“北方界线”进行炮击。特别是，朝鲜很有可能故意诱导冲突，或采取可以推卸责任的巧妙伎俩。要做好周密的应对准备，坚决应对盲目的挑衅，挫败朝鲜的意志。 同时，韩国政府和军方应该表现出沉着应对的危机管理力量，避免意外冲突扩大。目前的对抗局面在短期内不会得到缓解。应该启动对朝监视侦察力量，预估挑衅者的下一步行动，以果断而节制的应对让朝鲜疲惫不堪，并耗尽其资源。“通过实力实现和平”不是粗暴的炫耀力量，而是以坚定的态势形成的持久战。

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