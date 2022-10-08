在野党指责“总统室监查”……下周告发崔载海和俞炳浩. October. 08, 2022 07:34. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 共同民主党把西部海域公务员被杀事件相关的监查院监查定性为“总统室监查”，将告发监查院院长崔载海（音）和监查院事务总长俞炳浩（音），并开始考虑是否进行国政调查。相反，国民力量党声讨称：“（共同）民主党以监查院要求对文在寅前总统进行书面调查为借口，专门搞政治斗争。”面对11日举行的监查院监查，朝野政党之间的矛盾达到了最高潮。 共同民主党院内代表朴洪根7日在国会召开的最高委员会议上抨击称：“（监查院监查）只能看作是总统室总策划、监查院承包实施的总统室和监查院门、‘总监门’。”共同民主党计划12日向高级公职人员犯罪调查处告发崔载海等人。朴洪根还表示：“如果继续回避崔院长辞职、俞事务总长解职以及严格的调查，（共同）民主党为了追究扰乱国纪的责任，不得不考虑根据国会法的听证会或国政调查等程序。” 共同民主党发言人金宜谦在最高委员会结束后会见记者时表示：“正如（俞事务总长的）短信事件所暴露的那样，所有标靶和政治监查背后都有总统，”“包括（俞事务总长发短信的）总统国政企划首席秘书李宽燮在内，总统室相关人士也将一同告发。”该党国会议员全在秀当天也在CBS一档广播节目中抨击称：“这位（俞事务总长）对政治失去了视线，现在完全不清醒。” 在野党之所以在尹锡悦政府首次国政监查初期将火力集中在监查院，是因为这一问题正在演变成前、现政权的冲突。共同民主党相关人士表示：“监查院强行对文前总统进行侮辱性监查等，政治偏向性突出，监查院问题成为此次国政监查的核心。”共同民主党除了申正勋议员在上个月14日代表提议修订《监查院法》、规定监查院在履职时有义务保持政治中立之外，还准备提出进一步细分监查院着手监查等规定的法案。 相反，国民力量党指责共同民主党以监查院监查等为借口，给国政监查搞成政治斗争。国会法制司法委员会所属的国民力量党委员们当天发表声明批评称：“（共同）民主党表面上主张进行政策国政监查、民生国政监查，但巧妙地利用议事进行发言和身份发言，把监查院对文前总统的监查作为问题，经常（在法司委）进行政治斗争。”

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