姜受延特别展下月在英国举行……将介绍44部韩国电影. October. 07, 2022 07:32. by 李彩完记者 chaewani@donga.com. 在英国伦敦韩国电影节上将举行演员姜受延特别展。 韩国驻英文化院6日表示，将在下月3日至27日举行的第17届伦敦韩国电影节上，向英国观众展示包括姜受延特别展在内的恐怖电影、纪录片、独立电影等44部韩国电影。电影节将在伦敦、曼彻斯特、苏格兰格拉斯哥等地举行。 纪念今年5月去世的世界明星姜受延所积累的电影业绩的特别展将放映故人在1987年威尼斯国际电影节获得最佳女主角奖的《借种》、莫斯科国际电影节最佳女主角奖获奖作品《揭谛 揭谛 婆罗揭谛》（以上导演林权泽）以及张善宇导演的《去赛马场的路》等5部影片。前釜山国际电影节执行委员长金东浩和电影《寄生虫》英文翻译家达西•帕克特等将出席，重温她留在韩国电影史上的痕迹。 电影节整体开幕作品是崔东勋导演的最新作品《外星+人第一部》。闭幕作品是金汉珉导演的《闲山：龙的出现》。两位导演将亲自参加电影节，与英国观众见面。 由世界巨匠日本导演是枝裕和执导，演员宋康昊在戛纳电影节上获得最佳男主角奖的《掮客》也将上映。女性电影部门还将介绍金定恩导演的《景雅的女儿》、金东元导演的纪录片《第二次遣返》、李智恩导演的独立电影《秘密山坡》。 韩国驻英文化院院长李正宇（音）表示：“在此次电影节上，我们将在纪念姜受延演员的业绩的同时，连续放映讲述特拉法加海战英雄尼尔森提督的故国李舜臣将军海战的《鸣梁海战》和《闲山：龙的出现》，提高英国人对韩国历史的关注度。”

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