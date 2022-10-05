犁地的女人. October. 05, 2022 07:34. . 唐代诗人戴叔伦的《耕作的女人之歌（女耕田行）》是描写女人在田里干活的明诗。贫困家庭的两个女儿正在拿着刀耕田种庄稼（持刀斫地翻作泥）。她俩怕别人兴许会认出来，用头巾遮着脸（头巾掩面畏人识）。“还没结婚的哥哥入伍当兵去了（长兄从军未娶嫂）/去年因为家畜瘟疫连牛都死了（去年灾疫牛囤空）/因此只好用刀代替牛耕作（以刀代牛谁与同）。”听到这种情况，诗人感到心痛。更何况，“寻找伴侣的野鸡们/打动了白天在山坡上吃午饭的两位老姑娘的心”（日正南冈下饷归，可怜朝雉扰惊飞）。 《北学议》的作者朴齐家关注了这首诗唤起的现实。他在1798年写的《进疏本北学议》一文中提到了这首诗，讲述了女性们在田里干活的现实。尽管如此，中国女人们在地里干活，这是出于无奈。因为安禄山之乱，男人们被征召入伍，所以没有在家。但朝鲜却并非如此。过去的百年是和平时期。问题是那些为了准备科举而无所事事的书生们。他们的人数超过了10万人。他们的父亲和兄弟也同样不做农活。“这一群人占人口过半，现在已有百年。”那么是谁在种地?是当长工的农民和自己的妻儿。喂牛、耕田、割草、舂米等大部分工作，都由闺中妇女承担。因此，有些村庄听不到捣衣的声音，甚至到了没有衣服可穿、无法遮盖身体的地步。这是令人悲伤的现实。 朴齐家怕别人知道这种情况，直接向国王进言。“书生是败坏农事的最严重的存在”，把他们淘汰掉吧。但正祖在两年后离开了人世。回想起来，虽然是令人寒心的历史，但即使这样，当时还有人向国王直言，令人多少感到安慰。只有一丁点。

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