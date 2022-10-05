执政党：“韩明淑、李元旭、梁基大等人牵涉易斯达航空招聘不正之风疑惑”. October. 05, 2022 07:35. by 姜炅石 coolup@donga.com. 国民力量党尹畅贤议员4日主张：“在野党人士牵涉进易斯达航空的非法录用职员疑惑之中。”尹议员当天在国会政务委员会国政监查中提到了前国务总理韩明淑和共同民主党议员李元旭、梁基大议员的实名，并提出了上述主张。被指为当事人的他们反驳称“没有事实根据”。 尹议员公开相关资料说：“与韩前总理有关联的人（在易斯达航空招聘过程中）在70人中排在第70名，与梁议员有关的人在132人中排在第106名，李议员（与其有关的人）在70人中排在第42名（被录用）。”尹议员说：“如果这是错误的资料，可以向易斯达航空提出问题；如果是正确的资料，就应该道歉。”易斯达航空是民主党所属的前议员李相稷于2007年设立的航空公司，检察机关正在对易斯达航空不正当招聘疑惑进行调查。 对于提出疑惑，民主党表示了强烈的反对。梁议员通过立场文主张：“没有进行过就业委托，也完全不知道被尹议员指定为就业委托对象的人”，“不负责任的发言让民主党所属的前总理和国会议员瞬间成为了腐败相关人士。”接着，他还对尹议员隔空喊话说，“如果（相关疑惑）被证实不是事实的话，届时你应该负起责任，辞去国会议员职务。”

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