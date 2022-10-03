那些当初没说出口，后来留下悔恨的话. October. 03, 2022 07:20. . “不后悔的秘诀只有一个，就是现在马上说出口。”―出自卡尔•菲莱默的《如果你也知道我所想的》中 美国康奈尔大学进行了5年的人类遗产项目。之后他们把超过1000名的老人询问了想给年轻人传达的人生教训和生活的建议，整理成了30种。上述文字就是其中之一。 失去家人的很多贤者表示，最后后悔连一句“我爱你”都没说就送走了。相反，通话结束后总是以“我爱你”结尾的母亲说，对女儿说的最后一句话就是“我爱你”，真是万幸。 这是能洞察那些虽然吐出烦躁、辱骂、指责，但却很少说出善良的感情的人的属性的部分。“对不起”、“谢谢”、“我爱你”等表达方式很容易让人害羞，但绝对不能这样。 曾是职业高中校长的笔者不久前还在所属的学校实践了这一点。给学期中确定就业的学生布置了拜访出身中学老师的课题。“没有必要带任何东西。你说出口的一句话，是给中学老师最大的礼物。去了之后请说‘谢谢。托老师的福，我这次在○○○○就业了’。”孩子们看到老师幸福的样子，更幸福地回来了。 他还嘱咐即将毕业的学生们：“就业后，如果前辈们教我做事并给予帮助的话，不要就这么算了，一定要说谢谢。”那就是让对方幸福，让你也幸福的秘诀。 信代替语言也不错。手写信更能传达真心。虽然直接说比较好，但未能如愿的话，可以通过电子邮件、Kakao Talk等方式说。只要能传达心意，任何方法都可以。现在就说“谢谢”“我爱你”。

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