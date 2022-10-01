“为应对最恶劣的经济停滞”，大企业的投资也将停止. October. 01, 2022 07:24. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 在史无前例的高物价、高汇率、高利息等“三高现象”下，投资、生产等企业的经营活动接连萎缩。随着韩元对美元汇率的提高，费用负担增大的企业纷纷保留、重新讨论投资或筹集现金，积累应对最坏情况的防波堤。 30日，据经济界透露，最近国内主要企业因“三高”导致的经营环境恶化及需求萎缩，正忙于重新检查经营计划。LG在上个月29日时隔3年召开了线下社长团研讨会，讨论了集团的中长期经营战略。此前，三星也于26日通过社长团会议等讨论了经济悬案，SK计划在本月内举行“首席执行官（CEO）研讨会”。 国内外企业的投资也停止了。现代石油银行和韩华解决方案上个月接连公布，将撤回设立主要生产设施的计划。美国存储芯片企业美光29日（当地时间）表示，明年的投资计划将缩减30%。据悉，苹果公司最近撤回了新产品iPhone14的增产计划，29日其股价暴跌4.9%。 随着全球信息技术（IT）企业投资的减少，国内主要出口品种半导体生产出现了14年来的最大减幅。据统计厅的《8月产业活动动向》显示，8月半导体生产比前一个月减少了14.2%，这是自2008年12月（-17.5%）以后13年零8个月以来的最大降幅。预测未来景气的先行指数循环变动值为99.3，比上个月下降了0.2个百分点。 随着经济条件的迅速恶化，政府与大企业主要管理层一起召开会议，开始制定对策。尹锡悦总统30日在首尔中区银行会馆主持了三星电子、SK、LG电子、现代汽车等大企业财务负责人参加的“宏观金融状况检查会议”。尹总统在会上表示：“由于全球利率上调和市场不稳定，实物经济放缓令人担忧”，“宏观经济金融专家、主要企业的财务全球负责专家和企业将共享在现场感受到的困难，并考虑应对措施。”

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