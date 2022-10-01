郑浩承诗人：“我抛弃了诗，但诗却没有抛弃我”. October. 01, 2022 07:23. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “为了上班，我有过15年没有写一首诗的时候。我是一个曾经抛弃过诗的诗人，但是诗却没有抛弃我。首先感谢像母亲一样牵着我的手引领我50年的诗。” 诗人郑浩承（72岁）9月29日在首尔麻浦区创批西郊大厦举行的“登坛50周年纪念书谈会”上首先向诗的存在表示了感谢。1972年登上文坛后，诗人通过诗集《悲伤致喜悦》（创批•1979年）、《因为孤独所以是人》（开放院•1998年）等在韩国抒情诗领域画下了浓墨重彩的一笔，但从组成家庭、被生计所迫而放弃写诗的过去开始，他进行了告白。 “比起写50年的诗，年龄超过70岁更让人震惊，哈哈。特别是最近10年想做点什么，除了写几本诗集之外，只是每天吃了很多饭而已。” 与闹着玩不同，诗人仍然对诗充满真心。9月23日他出版了个人第14本诗集《悲伤通过快递来了》。这是继2020年《寻找你》（创批）之后时隔2年再次出版诗集。 当天，郑诗人平静地亲自朗诵了诗集中的诗。头发花白的中年读者闭着眼睛品味诗意，年轻女性读者拿着智能手机进行拍摄。虽然年龄和性别都不一样，但是用诗人的声音听诗的瞬间，所有人都是一样的。 “悲伤通过快递寄来了/不知道是谁寄来的/没有写上寄件人的名字和地址/赶紧撕掉悲伤的盒子和包装纸/即使撕掉它也不会有悲伤。”（出自诗《快递》中） 这本诗集里有一个特别醒目的字。《我落地/我负责》（诗《落果》中）等6首诗中有“落”字。诗人说：“在公寓小区散步时，看到掉在地上的木瓜散发出香气，它腐烂了。” “随着年龄的增长，我经常会想应该怎么去面对自己的人生。各位，如果想找到诗，就仔细观察人生吧。（即使不亲自写）人生中也有诗。

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