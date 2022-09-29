“黑色星期一”后紧接着“黑色星期三”… 难道是朝野只专注于政治斗争的时候吗？. September. 29, 2022 07:36. . 因美国联邦储备委员会连续3次上调0.75%的基准利率而加速的“王者美元”狂潮正在将世界经济推向漩涡之中。本周“黑色星期一”韩元对美元汇率突破1430韩元，昨天跌破1440韩元大关，似乎要马上突破1450韩元大关。随着试图避免汇兑损失的外国资金流失速度加快，昨天韩国股市再次迎来了“黑色星期三”。两天前暴跌3%的KOSPI指数再次暴跌2.45%，跌至2200点。 问题是此次冲击不会在短期内结束。继英国政府的减税政策引发的英镑暴跌事态之后，长期化的乌克兰战争和无法预测的俄罗斯应对、“新冠清零”政策和美国的牵制导致中国经济增长放缓等，对世界经济产生负面影响的问题堆积如山。由于汇率防御和贸易赤字，亚洲新兴国家有可能出现“第二次外汇危机”，在这种情况下，韩元可算是在市场变动面前表现脆弱的货币。 暴涨的汇率使物价上涨，甚至导致消费萎缩。如果因最近急剧进行的房价、股价下跌而感到财产减少的人进一步增加，就会产生“逆资产效果”，内需必然会萎缩。如果因汇率暴涨和经济停滞的可能性，大企业的投资也犹豫不决，经济肯定会迅速冷却。世界经济和韩国经济都处于无法预测的紧急状况。 但是政治圈却陷入了尹锡悦总统的粗话争议、建议解除外交部长职务等无休止的政治斗争泥潭。总统室和朝野政党为了展开“干到底”式的斗争，忙得不可开交。虽然看似要参加“10大民生立法”“7大民生立法”等民生竞争，但看起来只是针对支持层的行动。虽然从10月开始新政府首次国政监查，但很有可能演变成“政治斗争国政监查”。 政治斗争一直都存在，但最近的情况是名副其实的“战争”水平。嘴上说着民生、民生，但只专注于消耗性的斗争和扯后腿。旨在制定针对半导体危机等超党派解决方法的努力，即使擦亮眼睛也找不到分毫。现在已经到了连寻求协治都感到疲惫的程度。现在是这种时候吗？首先，希望尹总统对最近因粗话争议而引发的事态道歉，并向在野党伸出手。共同民主党也应该放弃单独表决罢免建议案的无理行为，表现出关心民生的姿态。现在是总统和朝野代表迅速坐在一起、表现出应对国家危机的样子的时候了。

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