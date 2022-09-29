因“粗话争议”出现对峙……尹锡悦-朝野党首会晤化为泡影. September. 29, 2022 07:37. by 洪壽英 gaea@donga.com. 由于尹锡悦总统出访海外过程中出现的“粗话争议”持续发酵，总统室推进的总统与朝野领导层的会晤实际上也告泡汤。 总统室高层相关人士28日在与《东亚日报》的通话中表示：“共同民主党院内代表用未经确认的内容令尹总统在国际社会上出丑，并提出针对外交部长朴振的罢免建议案等，第一在野党正在向国民炫耀力量，”“在目前的情况下，尹总统和朝野领导层之间的会晤并不容易。”意思是说，只有在野党对对方表现出最低限度的信任或尊重，才能进行对话，但就目前而言，很难这样认为。 当初，总统室计划在尹锡悦海外巡访结束后，邀请共同民主党代表（党首）李在明等朝野领导层到龙山大厦推进多边会谈。这是对李在明一再向尹锡悦提议举行会谈的“逆向提案”性质，同时也是尹锡悦向朝野领导层报告巡访成果，并嘱咐为国家利益进行超越党派的合作。但是，随着共同民主党把此次巡访称为“外交惨案”等，激化朝野对峙，总统室放弃了上述构想。

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