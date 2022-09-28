维康分支机构代表：“为了保健领域的革新，需要超越国家和学问的组织设计”. September. 28, 2022 07:36. by 崔고야 best@donga.com. 美国国防部下属的核心研究开发组织——国防高级研究计划局（DARPA）是管理和监督国防政策各种研究开发项目的地方。20世纪60年代，DARPA研究军事网络，并开发出了最早的互联网。DARPA虽然花费巨大，失败的可能性也高，但一旦成功，可以推进能够实现划时代军事力量发展的项目，因此是世界各国对标学习的研究机构。美国政府还设立了将DARPA模型应用于保健医疗领域的医疗高级研究计划局（ARPA-H）。 韩国政府也参考DARPA模型，将设立寻求把尖端生物技术扩散到公共保健的“韩国型医疗高级研究计划局”作为国政课题。在这种情况下，在效仿该机构的多家国际机构中，支持保健领域研究开发的维康飞跃（Wellcome Leap）值得关注。维康飞跃基金是全球慈善团体——英国维康基金会（Wellcome Trust）在2020年为解决国际保健问题设立的非营利机构。 维康飞跃基金的负责人雷吉娜·杜根（照片）26日在接受《东亚日报》书面采访时表示：“在新冠疫情中，疫苗开发是一次革新会带来某种变化的鲜明事例，”“在这种情况下，国家采用模仿DARPA等的革新研究开发模型等，寻找解决方案是理所当然的。”杜根曾担任DARPA第19任局长。 维康飞跃基金负责推进和支援解决保健领域难题的研究项目。杜根表示：“在DARPA工作期间，我得到了人生的教训，即对人类来说重要的问题，如果存在解决的可能性，就一定要尝试，”“强调‘如果’，并在努力创造在保健领域能够引起变化的结果。” 维康飞跃基金由多个学科领域的专家组成项目组，模仿DARPA的运营方式，规定项目期限（3年）。全世界75万名以上的研究员和技术人员通过网络连接在一起。但杜根表示：“DARPA是为了特定国家的战略利益而设计的，但维康飞跃基金是为了解决全球问题，组建全世界活动家的聚会而设计的。”要想成功开发韩国型ARPA-H模型，最重要的是什么呢? 杜根一再强调，因为是之前没有的组织，所以需要革新性处理资金筹措、支援体系。她说：“仅靠资源投入是不够的。不是想得到支援结果的保障，而是以提高引发革新的概率的方式设计组织，才能持续很长时间，”“另外，传染病和气候变化等已经超越了国家、学术之间的界限，对人类构成威胁，为了解决这一问题，努力也要超越国家和学术的界限。”

한국어