“英镑冲击”正在全球扩散……美国股市跌至年中最低点. September. 28, 2022 07:36. by 金玹秀, 趙은아 kimhs@donga.com,achim@donga.com. 英镑贬值至历史最低位的“英镑冲击”继亚洲和欧洲之后，又袭击了美国纽约股市，全球金融市场正在动摇。有人警告说，由于英镑贬值，债务偿还出现差池，有可能爆发“源自英国的金融危机”。由于意味着美元价值超强势头的“王者美元”现象，其他国家的货币接连贬值，世界贸易将萎缩的恐惧和美国央行联邦储备委员会引发的经济萧条的忧虑重叠在一起。 当地时间26日，英镑对美元汇率下跌约5%，一度跌至历史最低水平1.03美元，27日以升值趋势开盘。之前的最低值是1985年2月26日的1.05美元。英镑汇率盘中一度上涨到1.09美元，但与市场期待相反，英国央行英格兰银行没有紧急上调利率，因此再次跌至1.06美元，呈现出暴涨暴跌的混乱局面。随着英镑暴跌的不安感扩散，当天英国5年期国债年利率为4.603%，创下了2008年9月全球金融危机以来的最高值。 当天，美国股市三大指数也因“英镑冲击”一齐下跌。标准普尔500指数比前一交易日下跌1.03%，刷新了年中最低值。道琼斯指数比前一个高点下跌了20%以上，进入了熊市。 美国国债利率、国际原材料价格也连日刷新纪录。由于美联储强力上调利率的基调，当天10年期国债利率盘中超过3.9%，创下2010年以后12年来的最高值。纽约商品交易所的西得克萨斯产原油以每桶76.7美元创下了9个月以来的最低值。

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