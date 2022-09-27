BLACKPINK作为K-POP女子组合首次获得“Billboard 200”第一名. September. 27, 2022 07:36. by 金哉希 jetti@donga.com. 女子组合BLACKPINK作为K-POP女子组合首次登上美国公告牌主专辑排行榜“Billboard 200”的头名位置。K-POP歌手登上Billboard 200冠军宝座是继HYBE所属防弹少年团（BTS）、SM的SuperM、JYP的Stray Kids之后的第四位。而前三个组合都是男子组合。 25日（当地时间）根据Billboard排行榜预告报道，BLACKPINK的第二张正规专辑《BORN PINK》创下了10.2万多张的专辑销量，成为继2008年丹尼蒂•凯恩（Danity Kane•美国）之后时隔14年登上Billboard 200榜首的女子组合专辑。美国经济专刊《福布斯》报道说：“BLACKPINK获得‘Billboard 200’第一名，意义非凡。书写了新的历史。” 24日，BLACKPINK在英国Official专辑排行榜“TOP 100”上也是作为K-POP女子组合首次获得第一名。同时席卷世界两大专辑排行榜的亚洲女歌手只有BLACKPINK。即使放宽到整个全球音乐市场，这也是继2001年的美国女子组合“天命真女 （Destiny's Child）”之后，时隔21年再次有女子组合在Billboard和英国Official专辑排行榜上均占据榜首。 Billboard 200排行榜是将实物唱片等传统专辑销量、把流媒体次数换算成专辑销量的数值（SEA）、把数字音源下载次数换算成专辑销量的数值（TEA）加起来后计算专辑排名的榜单。《BORN PINK》的实物专辑有7.5500万张、SEA 2.5万张、TEA 1500张。Billboard方面表示：“今年以来，BLACKPINK的实物唱片销量在该排行榜上统计的专辑中排名第7位。” BLACKPINK凭借第二张正规专辑的主打歌《Shut Down》在世界最大的音源流媒体平台Spotify的全球顶级歌曲周排行榜上也作为K-POP歌手首次获得第一名。《Shut Down》在发行后的一周内流媒体次数达到了3918.6127万次。 大众音乐评论家金道宪（音）表示：“一般K-POP组合是以粉丝为中心的消费，即扩大专辑销量规模，对主流市场产生影响，而BLACKPINK的流媒体排名也是压倒性的。这意味着超越了以粉丝为中心的消费，抓住了大众的人气。” BLACKPINK在2018年以迷你1辑《SQUARE UP》（第40位）首次进入公告牌200榜单后，通过迷你2辑《KILL THIS LOVE》（第24位）、正规1辑《THE ALBUM》（第2位）等不断提高排名。《BORN PINK》专辑在预售期间预售量超过200万张，仅一天半就销售了214.1281万张，成为K-POP女子组合中第一个达成“双百万销量”的组合。

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