俄罗斯明年将增加43%的国防费用……应对战争长期化. September. 26, 2022 07:36. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 据悉，俄罗斯总统普京把明年的国防费预算比原计划增加了40%以上。有分析认为，这可能是为了应对乌克兰战争的长期化。 据彭博社当地时间23日报道，俄罗斯政府在最近编制的3年财政计划案中，将明年的国防预算定为5万亿卢布（约120万亿韩元）。比编制为3.47万亿卢布（约85万亿韩元）的初期预算增加了约43%。这相当于俄罗斯国内生产总值的3.3%。 新制定的国防预算中包括明年160亿卢布（约3900亿韩元）、2024年-2025年165亿卢布（约4000亿韩元）的兵役对象征集费用。彭博社分析称，“在乌克兰战争中几次面临重大关口的普京宣布预备军部分动员令，试图重新找回推进力，”“此次（国防）预算案的变更也表现出了为已经发生无数牺牲和费用的战争投入更多力量的意志。” 据俄罗斯塔斯社等媒体24日报道，普京撤换了负责战争后勤的国防部副部长。俄罗斯国防部当天在社交媒体“电报”上表示：“国防部副部长布尔加科夫被解职，国防管理中心指挥官米津切夫将军被任命为新的副部长。”英国广播公司（BBC）报道说，俄罗斯军队因弹药和燃料不足等补给失败后，军队内部和克里姆林宫对负责后勤指挥的布尔加科夫进行了批评。

한국어