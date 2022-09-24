韩美日外长：“朝鲜使用核法制化令人担忧……应重返谈判桌”. September. 24, 2022 07:23. by 申娜莉记者、李彩完记者 journari@donga.com,chaewani@donga.com. 当地时间22日，韩国外长朴振在美国纽约与美国国务卿布林肯、日本外相林芳正举行韩美日外长会谈，就朝鲜即将进行的第七次核试验再次确认了“坚决应对”的立场。三方还就重组供应链等经济安保悬案，讨论了加强韩美日互助的方案。 韩美日外长在会谈后的联合声明中表示：“部长们谴责了朝鲜今年以来多次违反多项联合国安理会决议、实施对该地区造成严重威胁的弹道导弹发射行为，”“再次确认，朝鲜的核试验将面临国际社会的强烈、坚决的应对。”声明还说：“包括朝鲜通过新的核政策法令在内，对朝鲜发出加剧核使用相关紧张、妨碍稳定的信息表示严重担忧。” 这是针对最近朝鲜国务委员长金正恩打出包括先发制人核打击在内的“使用核武力法制化”牌、大幅提高对韩核威胁强度而发出的警告。布林肯还重申了美国对韩国和日本坚定的防卫承诺。三国外长还表示：“强调了有诚意的、持续性对话的重要性，并敦促朝鲜重返谈判桌。” 三国外长还就增进印度太平洋地区和全世界繁荣的合作的重要性达成了共识。三方认为，在重组供应链、尖端技术竞争等新挑战加剧的情况下，三国应紧密合作，有效应对全球经济安保危机。联合声明中使用了“强化以规则为基础的经济秩序”的表述，明确了牵制中国的意志。 韩国外交部表示，朴振当天向布林肯转达了韩国对美国削减通货膨胀法案的忧虑，并建议，“根据韩美自由贸易协定精神，消除歧视性因素。”布林肯对此表示：“非常理解韩国的忧虑，为了消除这些忧虑，要共同摸索有效的方案。”

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