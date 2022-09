从格莱美奖候选人到实力派独立乐队……迎秋户外音乐庆典大举出击. September. 23, 2022 07:56. by 金哉希 jetti@donga.com. 伴随着凉爽的秋风,丰富多彩的户外音乐庆典将与粉丝们见面。仅在10月份,就计划举行鳖岛国际爵士音乐节(鳖岛音乐节)、DMZ和平列车音乐节(DMZ音乐节)、慢生活慢直播(SLSL 2022)、Grand Mint音乐节(下称GMF 2022)等共4个庆典。爵士乐、流行音乐、独立音乐等在庆典上表演的音乐类型也多种多样。 将于10月1日至3日在京畿道加平郡举行的第19届鳖岛音乐节是韩国国内最大规模的爵士乐庆典。鳖岛音乐节从2004年开始,在此期间来自全世界58个国家的1200组爵士乐手进行了演出。在全球性大流行病(Pandemic)之前,每年吸引10万多名观众,成为了亚洲代表性的爵士乐庆典。受全球性大流行影响,2020年线上举行,去年每天入场人数限制在2000人。 因为是时隔3年再次正常举办,所以今年的阵容比任何时候都华丽。曾3次获得美国格莱美奖提名的印度尼西亚巴厘岛出身的爵士钢琴家佐伊•亚历山大、曾获得格莱美奖“最佳声乐专辑”提名的美国得克萨斯出身的爵士主唱歌手爵士米尔•霍恩、德国著名唱片公司ECM选择的以色列爵士小号手阿比沙伊•科恩等将出演。在韩国国内音乐人中,掀起混合爵士乐热潮的金贤哲榜上有名。 10月1日和2日,在江原道铁原郡非武装地带(DMZ)附近,世界音乐家们将齐聚一堂,举行以演唱“和平”为主题的音乐庆典DMZ音乐节。始于2018年的该庆典将在位于民间人控制区域内的京元线旧驿馆和月井里站一带举行。没有确定庆典主要舞台演出者头牌等,一直进行了新的尝试。拥有坚实粉丝的李捺治乐队、Car the Garden、噪音发光、Lang Lee等25个组合将参加此次庆典。 8日至10日在首尔松坡区奥林匹克公园88草坪上举行的“第四届SLSL 2022”上,海外流行歌星将齐聚一堂。以《2002》这首歌在国内音源流媒体网站上占据第一位的英国创作歌手安妮•玛丽、代表曲《Paris in the rain》并与防弹少年团(BTS)合作《WHO》、《Make it right》等的美国歌手Lauv、凭借在30多个国家的音乐排行榜上占据第一位的歌曲《Dance Monkey》在2019年像彗星一样登场的澳大利亚歌手Tones and I等将出击。 GMF 2022将于10月22日和23日在奥林匹克公园88草坪上举行,届时深受MZ一代(千禧一代+Z一代)欢迎的国内创作歌手将出演该节目。10CM、脸红的思春期、URBAN ZAKAPA、郑在元、郑承焕、MeloMance、郑世云等也将与观众见面。

