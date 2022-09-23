美国预告“连续4次巨大步伐上调利率”，韩元汇率跌至1409韩元. September. 23, 2022 07:56. by 朴敏宇记者、纽约=常驻记者金贤洙 minwoo@donga.com、kimhs@donga.com. 美国联邦储备委员会连续3次采取“巨大步伐”（0.75个百分点以上）上调基准利率，韩元兑美元的汇率自全球金融危机以来首次跌破1400韩元大关。最重要的是，美联储暗示在今年剩下的两次（11月、12月）会议上将再次把利率提高1.25个百分点，给全球金融市场带来了冲击。 22日，在首尔外汇市场，韩元对美元的汇率比前一个交易日上涨15.5韩元（韩元贬值），以1409.7韩元收盘。汇率以收盘价为准超过1400韩元，是自2009年3月20日（1412.5韩元）以后13年零6个月以来的第一次。当天汇率盘中一度飙升至1413.4韩元。 最近，韩国政府和外汇当局继正式口头介入后，还以直接向市场抛售美元的方式实际介入，但被认为是“心理防线”的1400韩元关口仍告崩溃。最近随着外汇市场的变动性扩大，显示金融体系不安状况的金融不安指数上个月为17.6，正在接近“危机”阶段（22以上）。 随着美联储当地时间21日第三次实行“巨大步伐”，美国基准利率从原来的2.25%-2.50%上升到3.0%-3.25%。以高点为基准，这比韩国（2.50%）还要高出0.75个百分点。再加上美国表明有可能第四次迈出“巨大步伐”，全球金融市场大幅波动。 从美联储委员们今后利率预测的图表来看，美国今年底的利率水平预计将达到年4.4%，明年将达到年4.6%。美联储主席鲍威尔在当天的记者会上表示，“虽然部分供应链已经恢复，但通货膨胀仍然没有下降，”“在非常确信物价上涨率正朝着（美联储目标值）2%的方向下降之前，不会考虑下调利率”，暗示了有可能连续4次采取“巨大步伐”。 随着“巨大步伐的噩梦尚未结束”的恐惧扩散，全球经济萧条的忧虑和强美元压力进一步增大。当天，体现世界主要6国货币对美元平均价值的美元指数超过111点，创20年来的最高值。22日，东京外汇市场美元对日元的汇率时隔24年首次突破1美元兑145日元。 由于美联储的高强度紧缩，韩国的国债利率也随之飙升。当天，国库券3年期利率自2011年2月8日（4.06%）以来首次超过了4%。Kospi和Kosdaq指数分别比前一天下跌0.63%和0.46%。日本日经平均股价（-0.58%）和台湾加权指数（-0.97%）等亚洲主要股市也呈现出下降趋势。

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