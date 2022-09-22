驻韩美军声称“准备台湾紧急计划”……韩美正在讨论“扩大同盟”吗？. September. 22, 2022 08:04. . 驻韩美军司令兼韩美联合司令拉卡梅拉19日在韩美研究所视频对话中，就中国进攻台湾时是否与韩国军方领导层讨论支援美军的问题表示：“就所有问题，司令或领导人，我们准备应急计划。正在进行讨论。”虽然拉卡梅拉没有具体提及，但暗示了同盟之间正在就假设台湾海峡战争爆发的驻韩美军和韩国的作用进行讨论。 拉卡梅拉的发言不能不说是对军事同盟的范围和驻韩美军的作用产生不少争议的敏感内容。更何况，美国总统拜登摆脱了之前的“战略模糊性”基调，发表了美军决心防御台湾的发言，在美中紧张的时刻做出了上述发言。似乎意识到了这种敏感性，联合司令部方面也表示“这不是驻韩美军层面的应对，而是美国政府和国防部对台湾的政策基调”，警惕过度解释。 此前，拉卡梅拉一直强调，韩美同盟应超越对朝鲜的抑制，扩大到包括中国、俄罗斯在内的范围。虽然这有可能是表明某种愿望，但作为负责韩美联合作战的司令，很难将其视为恰当的言辞。因为，从中看不到美国对担心韩美军事同盟扩张可能产生的与周边国家矛盾的同盟国的关怀。如果考虑到台湾发生紧急情况时，抽调驻韩美军可能造成的对朝遏制力空白、中国对韩国直接或间接介入可能会进行报复，那么发言应该更加慎重。 韩美向往的全球全面战略同盟超越安保同盟层面，推进共同应对经济安保和全球焦点问题，但这并不意味着扩大军事同盟的作战范围。超越应对朝鲜威胁的层面，对中国的军事包围，甚至介入美中纷争，这是韩国需要警惕的最坏情况。 即便如此，在台湾海峡发生军事冲突的忧虑比任何时候都高的情况下，也不能袖手旁观。即使是为了防止根据美国的优先需要制定以防万一的紧急计划，也要进行同盟层面的紧密讨论。即使这是让韩国处境困难的不可避免的决定，这也应该成为韩美间磋商和同意的结果。

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