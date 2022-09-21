是固定在永远的偶然. September. 21, 2022 07:56. . 两人在第二次世界大战期间在瑞士洛桑偶然相遇。从20岁出头初次见面到80岁出头死去，彼此相爱到让人觉得不可思议的程度。女人的爱情给男人的文章增添了深度和智慧。这就是奥地利出身的犹太哲学家安德烈•戈尔和他的英国夫人多琳•凯尔的故事。 但是妻子在他们一起度过的60年中，最后24年里身体一直没有好起来。这是因为过去接受腰间盘突出手术时，为拍摄X光片而注射的血管造影剂的副作用，导致患上蛛网膜炎。这是一种不治之症。于是戈尔果断地结束了巴黎的生活，搬到了乡下。这是为了能让妻子在好的环境中生活。就这样坚持了23年。但是那个病现在要求死亡。死亡只是时间问题。 戈尔意识到这是无法抵抗的现实，最后想向妻子表达爱意。这就是《写给D的信》。 信是这样开始的。“你快八十二岁了。身高比以前减少了6厘米，体重勉强达到45公斤。你还是那么迷人、优雅、美丽。虽然一起生活已经58年了，但是比以往任何时候都爱你。”然后几乎用同样的话结束了信。“最近我再次和你坠入了爱河。” 他想象自己跟着妻子躺着的棺材走的样子。“我不想去你火葬的地方。我不会去接你的骨灰盒。”他们希望不要在一个人死后留下来的人独自生活。结果，两人说如果有下辈子，到时候也要一起生活，并排躺着一起死。正如阿兰•巴迪乌所说，将偶然记录在永远里并固定就是爱，他们把彼此相遇的偶然系在永远里，直到离开这个世界。

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