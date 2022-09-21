韩国政府决定再次延长受新冠影响的小工商户中期贷款期限. September. 21, 2022 07:49. by 金道炯 dodo@donga.com. 韩国政府决定再次延长新冠疫情金融支援政策，其内容包括延长小工商业者和中小企业的贷款期限等。但是，相比“一刀切”延长，政府正在讨论到期再延长3年、延后1年偿还本金及利息的方案。 据金融圈20日透露，金融委员会实际上决定再次延长原定于本月末结束的小工商业者、中小企业的贷款期限及延期偿还措施，正在与金融圈协调具体方式。在高利率、高物价的情况下，为了不让小工商业者承受过度的债务负担，总统和朝野政治圈一致要求金融当局制定对策，其影响很大。 但金融当局担心援助长期化导致贷款亏损，正在与金融圈协商贷款期限延长3年、本息偿还延期措施延长1年的方案。也就是说，相比“一刀切”延长所有贷款，小工商业者可以根据各自的情况选择到期延长或延后偿还、债务调整等。债务调整将利用下个月出台的30万亿韩元规模的“新出发基金”和金融圈自身支援项目等。 延长贷款期限及延后偿还措施旨在援助因新冠疫情受到损失的小商工人和中小企业，于2020年4月实施，之后以6个月为单位延长了4次。如果此次确定追加延长，这将是第五次延长。截止到1月底，得到延长期限及延后偿还的贷款达133.3万亿韩元（70.4万件）。金融委员会计划，通过与相关部门和金融圈的协商，最早于下周初确定再延长方案。

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