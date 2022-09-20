乌克兰战争即将结束吗？. September. 20, 2022 07:34. . 俄罗斯军队在哈尔基夫州败退了。虽说遭到了声东击西战术，但根本原因在于乌克兰军队日新月异，而俄罗斯军队因兵力不足、疲劳、战术效率不足，无力承担从北部到南部赫尔松地区的漫长战线。 俄军兵力不足的背景中有更大的原因。即使是同样的兵力，更有效率地利用才是战术，也是军队的整体战斗力。虽然从一开始就被指责，但俄罗斯军队的诸兵种协作能力较差。在一度气势磅礴地展开火力战的时候，也只是炮身滚烫，步兵和战车的前进却停滞不前。 从哈尔科夫退下来的时候，二战时期的德军在类似情况下展开了拖延战和机动防御。俄罗斯军队似乎没有这种机敏的能力，甚至连二线防御点都没有设定好。随着乌克兰军队兵力和装备的增加，用高机动火箭系统武装并具备远程打击能力，俄罗斯军队的后方支援能力和移动、设定反击地点的能力似乎受到了更大的影响。 那这场战争现在会结束吗？不是的，俄罗斯至少会反击一次。剧本有三个。不是三个中的一个，而是会有全部或两个依次或同时进行。得到白俄罗斯的直接或间接支援，俄罗斯从北部进攻。在俄罗斯领土内加强军队，在顿巴斯战线向哈尔科夫方向展开大攻势。短期内将主要致力于卢甘斯克战线的防御，并准备进行大规模的战斗力增强。 第一方案的可能性也很低，如果尝试的话，有可能不是主攻，而是佯动作战。第二方案的可能性很高，虽然可以重新衡量俄罗斯军队的能力，但短期内提高军队能力的可能性很小，因此不会取得太大的效果。第三方案虽然暂时得不到任何好处，但会让两国和全世界更加痛苦。在这种情况下，要想结束战争，乌克兰军队还需要一次决定性的胜利。乌克兰军队虽然还没有强大到那种程度，但是战术上的胜利是有可能的。能看到这样的战术吗？

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