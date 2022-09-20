前马刺助教贝基-哈蒙第一年担任主帅就夺冠，WNBA历史首人. September. 20, 2022 07:33. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 拉斯维加斯王牌队主教练贝基•哈蒙（45岁•俄罗斯）成为了美国女子职业篮球（WNBA）历史上第一位执教首个赛季就夺冠的主教练。 19日，哈蒙主教练率领的拉斯维加斯王牌队在WNBA总决赛争夺战第4场比赛中，以78比71战胜康涅狄格太阳队，最终以3-1的总比分获得了球队历史上的首座WNBA总冠军奖杯。哈蒙教练今年执教拉斯维加斯队后，以26胜10负的战绩带领球队登上了常规赛头把交椅，接着球队又在季后赛中击败菲尼克斯队和西雅图队后，最终拿到了总决赛冠军奖杯。在1996年成立的WNBA上，新任主教练在第一年就登上冠军宝座，这还是第一次。即使扩大到美国职业篮球（NBA），包括哈蒙在内，在出道赛季带领球队取得冠军的主教练也只有6人而已。 哈蒙教练在美国篮球界留下了“女性1号”的足迹。1999年至2012年担任WNBA选手的她在2014年成为首位全职带薪女助教（圣安东尼奥马刺队）。2016年，她还成为首位担任NBA全明星赛助理教练的女性。去年12月，马刺队主教练格雷格•波波维奇在与洛杉矶湖人队的比赛中被罚下场后，她担任代理主教练，成为首位执教NBA球队的女主帅。 上月27日被选为WNBA“年度最佳主教练”的哈蒙教练表示，“如果我是以‘布莱恩’为名的男性，我已经多次成为NBA主教练了。今后我也会证明自己是对的。”

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