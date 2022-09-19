和恋人一起“Guilty Pleasure”. September. 19, 2022 07:31. . “如果世界上有神，我相信那个神不是存在于你和我之间，而是存在于我们之间。”―出自电影《爱在黎明破晓前》（Before Sunrise）中 负罪感增加了快感。这就是晚上吃的拉面更好吃，考试期间游戏更有趣的原因。虽然不能做，但因为不能做，所以给人以更大的快感。人生中有不少这样的“Guilty Pleasure（负罪快感）”。当负罪快感进入极强时，就是相爱的时候。爱情本身就是罪。因为我们甘愿承认爱带给自己的痛苦。从自我关照的角度来看，爱情是做不了自己的事的。对于爱情，唯一公认的疯狂的东西也是因为这个原因。 不管三七二十一进入酒吧免费领取红酒、偷红酒杯，虽然是深夜，但在公共场所公园露宿发生性行为，这既是越轨行为，也是疯狂。在电影《爱在黎明破晓前》中，两位模范市民20多岁的青年在旅行地相遇，做出了这样的行动。当然也有负罪感。但是负罪感只会使愉悦感达到高潮。 逃避法律不是爱情。负罪快感超越非法情况，超法地寻找生活伦理。用爱让自己成为自己人生的立法者。因此，对神也会进行脱离宗教的思考。“如果世界上有神，我相信那个神不是存在于你和我之间，而是存在于我们之间。”具有伦理道德的负罪快感恋人知道爱情是塑造你和我之间、只属于你和我的神的事情。 爱情让人甘愿成为有罪的人。让可爱的共犯者和这个世界的不正之风得以摆脱。虽然有可能会一起受伤，但正因为如此，才会更加相爱。爱情不是以共同成长为目标，而是相信可以一起灭亡。觉得可以一起灭亡的人，相信一起灭亡就不会灭亡的人，他是你的恋人。

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