库存增加率创26年来新高，世界“正在走向停滞”. September. 17, 2022 07:21. by 金玹秀, 郭道英 kimhs@donga.com,now@donga.com. 世界银行警告说，全球经济正在走向衰退。国内企业的库存也创下了26年来的最大增幅，发出了警告。汇率也在盘中一度接近1400韩元，最近持续上涨。经济停滞的恐惧正在国内外扩散。 16日，据大韩商工会议所透露，第二季度（4~6月）产业活动动向的制造业库存指数增加率（rate of inventory building）为18.0%，这是自外汇危机之前的1996年第二季度（22.0%）以后26年来的最高增幅。库存指数是统计厅发表的经济预测的主要经济指标之一，是指以一定时间为准，将企业的库存量指数化，使增减趋势一目了然整理的数值。 大韩商工会议所分析说，这种现象不是根据对外变数进行的暂时调整，而是强烈暗示了正式经济萧条的可能性。 世界银行15日（当地时间）发表题为《全球经济萧条是否迫在眉睫》的报告称，时隔50年，在世界基准利率暴涨的情况下，特别是新兴国家发展中国家，金融危机带来的打击可能会持续下去。世界银行警告说，世界三大经济--美国、中国、欧洲同时经济放缓等经济不确定性，即使受到很小的冲击，世界经济也会陷入停滞的深渊。 世界银行预测表示：“要想达到各国央行的目标物价上涨率，（比投资者预期）还要增加2个百分点”，“在这种情况下，明年的经济增长率将放缓至0.5%，以人均为基准的经济增长率将达到-0.4%。从理论上讲，韩国将陷入经济停滞。” 韩国政府也连续4个月诊断说，担心经济放缓。企划财政部在《最近经济动向（绿皮书）》9月刊中表示：“由于对外因素等原因，物价持续居高不下，经济心理也受到部分影响，担心今后出口恢复势头减弱等经济放缓。” 当天，在首尔外汇市场，韩元兑美元的汇率比前一天上涨5.3韩元（韩元价值下跌），达到1399韩元，最终以1388韩元收盘。以盘中最高价为准，这是自2009年3月31日（1422韩元）以后13年零5个月以来的最高值。

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