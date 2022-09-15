吴永洙的折骨舞在艾美奖结束后也掀起了《鱿鱼游戏》热风. September. 15, 2022 07:55. by 金哉希 jetti@donga.com. 奈飞（Netflix）原创韩剧《鱿鱼游戏》作为非英语剧集首次成为美国广播电视界最高权威奖艾美奖6冠王，引起了世界对《鱿鱼游戏》团队的关注。从艾美奖庆功宴到颁奖典礼服装，他们的一举一动在社交网络服务（SNS）上成为话题。 由奈飞主办的12日（当地时间）颁奖典礼结束后举行的庆功宴的主人公是曾凭借《鱿鱼游戏》获得艾美奖最佳男配角提名的演员吴永洙（78岁）。吴永洙在派对上表演了“折骨舞”，一时成为话题。美国著名作家兼律师米娜•哈里斯13日在自己的推特上写道“O Yeong-su cutting it UP”（吴永洙尽情享受）并上传了35秒左右的视频。视频中，吴永洙伴随着布鲁诺•马尔斯和安德森•帕克组成的Silk Sonic的《Leave the Door Open》音乐，弯折关节，展现了激烈的舞姿。围着他的人们报以欢呼和掌声。该视频在推特上的点击量超过了55万次。奈飞首席执行官（CEO）泰德•瑟兰多斯等被提名为艾美奖候选人或获奖的奈飞原创作品演员和相关人士参加了当天的派对。 获得最佳女主角提名的《鱿鱼游戏》的演员郑浩妍因服装而备受关注。模特出身的郑浩妍在颁奖典礼上身穿色彩缤纷的珠串礼服。头上戴着让人联想到朝鲜时代王妃等梳着发髻的装饰品“钗”的花饰。美国时尚杂志《COSMOPOLITAN》在评选艾美奖颁奖典礼最佳、最差着装者的报道中，将郑浩妍选为最佳着装者1号。《COSMOPOLITAN》表示：“郑浩妍展示了干练、低调的风格。头发的花朵装饰很新奇。”美国时尚杂志《Vogue US》报道说，“郑浩妍将刘海和卷发用水晶花朵胸针扎起来，吸引了人们的视线。”郑浩妍穿的礼服、头饰和包包都是她作为全球大使活动的“路易威登”为其量身定做的。 作为首位获得艾美奖剧情类最佳男主角奖的亚洲籍演员，李政宰的行踪也备受关注。他已确定出演《星球大战》系列新作《追随者》（《The Acolyte》）的主人公。预计好莱坞大型制作公司也会接连向他抛出橄榄枝。老电影也将重新上映。本月李政宰的电影处女作《年轻男人》（1994年）时隔28年再次以数码重制版本与观众见面。

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